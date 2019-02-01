En popüleri Diagne oldu – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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En popüleri oldu

En popüleri Diagne oldu

Ajans 'in yaptığı medya incelemesinde yazılı basında 2018'de başlığı altında 200 binden fazla haber çıktı.

Ajans 'in yaptığı medya incelemesinde yazılı basında 2018'de başlığı altında 200 binden fazla haber çıktı. 2019 Ocak'ta ise 22 bin 717 haber yapıldı. Bu ay boyunca en çok konuşulan isim oldu. Senegalli için düne kadar 2 bin 258 haber yapıldı.

  1. 1.2.2019
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