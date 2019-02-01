En popüleri Diagne oldu

Ajans Press'in yaptığı medya incelemesinde yazılı basında 2018'de transfer başlığı altında 200 binden fazla haber çıktı. 2019 Ocak'ta ise 22 bin 717 haber yapıldı. Bu ay boyunca en çok konuşulan isim Diagne oldu. Senegalli için düne kadar 2 bin 258 haber yapıldı.