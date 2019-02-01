Galatasaray transfer bombalarını arka arkaya patlattı; sarı-kırmızılı taraftarlar havalara uçtu. Mbaye Diagne'nin ardından Kostas Mitroglou ve Lyundamada kadroya katıldı ve halka tamamlandı. Ozan Kabak ve Rodrigues'in satılması, Serdar ve Eren'in kadro dışı bırakılmasının ardından sarı-kırmızılı ekip sessizliğe bürünürken bu durum Galatasaraylıları oldukça tedirgin etmişti. Ancak yönetim ara transferin son iki gününde adeta şaha kalktı. Önce Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya Diagne kadroya katıldı.



İKİSİ DE KONTROLDEN GEÇTİ

Bu gelişme taraftarların başını döndürmeye yetse de Cimbom durmadı Marsilya'dan Mitroglou'yu da 1.5 yıllığına kiraladı ve forveti çiftledi. Bedelsiz kiralanan Yunan golcü de dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Diagne ile birlikte takıma katıldı. Tam 'bitti' denilirken Luyindama haberi patladı. Gücüne güç katan Galatasaray, 22. şampiyonluk ve Avrupa kupasına göz koyarken taraftarlar dün sosyal medyada, "Bu saatten sonra kimse emniyette değil" mesajları paylaştı.



4.1 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek olan Mitroglou yarım sezon için 1.5, gelecek sezon da 2.6 milyon euro alacak.



MİTROGLOU ALANYA'DA SAHADA

Galatasaray'ın ileri ucunda Fatih Terim'in çift forveti tercih etmemesi halinde Mbaye Diagne ve Mitroglou arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Ancak bu rekabet 2 maç sonra başlayacak. Zira rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan ve ikisini çeken Diagne, Alanya ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek. Buna karşılık Marsilya'dan hazır gelen Mitroglou, Alanya maçıyla takımdaki yerini alacak ve avantajlı başlayacak.



GALATASARAY'DA İLK YUNAN

Galatasaray'ın Marsilya'dan kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu. Mitroglou, 12 Mart 1988'de Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi.



7 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Kostas Mitroglou profesyonellik kariyerinde Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve son olarak Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.



447 MAÇTA 222 GOL

447 karşılaşmada 222 gol atmayı başaran Mitroglou 36 da asist üretti. Güçlü fiziği ve uzun boyuna rağmen topla tekniği de üst seviyede.