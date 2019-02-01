Aslan Luyindama!

Marcao, Diagne ve Mitroglou ile bombaları arka arkaya patlatan Galatasaray, son nefeste taraftarlarını bir kez daha sevindirdi. Aslan, Christian Luyindama'yı da kadroya katarak Türkiye'deki transfer piyasasını salladı. 8 Ocak 1994 doğumlu Luyindama İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaraylı yöneticilerden gelecek haberi Belçika'da bekleyen Luyindama, eski yıldız Jason Denayer'i hatırlattı. Sarı-kırmızılı formayı terletmek için can atan Kongolu yıldız, İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.



BONSERVİS BELİRSİZ

Yıldız futbolcu 3 milyon euro'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Luyindama'nın yaz transfer döneminde tek taraflı satın alma opsiyonu da alındı. Futbolcuya sezon sonun kadar 600 bin euro ödenecek. 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu, dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Galatasaraylı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Luyindama hızlı bir şekilde yetkililerle bir araya gelerek imzayı attı. Aslan'da Marcao'nun partneri olacak Luyindama'nın şans verilirse hemen oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.



1.5 SEZONDA 68 MAÇ

Luyindama, bu sezonun ilk yarısında 30, geçen sezonun tamamında 38 maça çıktı. 1.5 sezonda toplam 68 müsabakada boy gösteren Luyindama 13 sarı kart, 1 de direkt kırmızı kart gördü.



HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ

Uzun süredir Afrika'da çalışan teknik direktör Muhsin Ertuğral, Luyindama'yı A Spor'a yorumladı. Tecrübeli hoca, "Onu iyi tanıyorum. Geç çıktı. Riskli olabilir çünkü sadece 1.5 sezondur Avrupa'da oynuyor. Ancak hava toplarında iyi ve fizik gücü etkili. Fatih Hoca'nın istediği taktiksel anlamda sıkıntılar yaşayabilir, göreceğiz" dedi.



GOL DE ATIYOR

1.91'lik Luyindama, hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan Kongolu duran toplarda yaptığı kafa vuruşlarıyla golle buluşuyor. Luyindama geçen sezon da 4 gol atmayı başarmıştı.



İSTİKRAR ABİDESİ

Standard Liege'de sezonun ilk yarısındaki 33 maçın 30'unda forma giyen Christian Luyindama, performansıyla göz kamaştırıyor. Kongolu stoper, bu sezon sadece 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giymezken, 2 karşılaşmada ise dinlendirildiği için oynamadı.