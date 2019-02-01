Aslan Luyindama!
Fatih Terim’in çok istediği stoper, 3 milyon Euro’ya 6 aylığına kiralandı. 25 yaşındaki Kongolu yıldızın yaz döneminde tek taraflı satın alma opsiyonu da alındı. Oyuncuya 600 bin ödenecek.
Marcao, Diagne ve Mitroglou ile bombaları arka arkaya patlatan Galatasaray, son nefeste taraftarlarını bir kez daha sevindirdi. Aslan, Christian Luyindama'yı da kadroya katarak Türkiye'deki transfer piyasasını salladı. 8 Ocak 1994 doğumlu Luyindama İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaraylı yöneticilerden gelecek haberi Belçika'da bekleyen Luyindama, eski yıldız Jason Denayer'i hatırlattı. Sarı-kırmızılı formayı terletmek için can atan Kongolu yıldız, İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.
BONSERVİS BELİRSİZ
Yıldız futbolcu 3 milyon euro'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Luyindama'nın yaz transfer döneminde tek taraflı satın alma opsiyonu da alındı. Futbolcuya sezon sonun kadar 600 bin euro ödenecek. 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu, dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Galatasaraylı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Luyindama hızlı bir şekilde yetkililerle bir araya gelerek imzayı attı. Aslan'da Marcao'nun partneri olacak Luyindama'nın şans verilirse hemen oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
1.5 SEZONDA 68 MAÇ
Luyindama, bu sezonun ilk yarısında 30, geçen sezonun tamamında 38 maça çıktı. 1.5 sezonda toplam 68 müsabakada boy gösteren Luyindama 13 sarı kart, 1 de direkt kırmızı kart gördü.
HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ
Uzun süredir Afrika'da çalışan teknik direktör Muhsin Ertuğral, Luyindama'yı A Spor'a yorumladı. Tecrübeli hoca, "Onu iyi tanıyorum. Geç çıktı. Riskli olabilir çünkü sadece 1.5 sezondur Avrupa'da oynuyor. Ancak hava toplarında iyi ve fizik gücü etkili. Fatih Hoca'nın istediği taktiksel anlamda sıkıntılar yaşayabilir, göreceğiz" dedi.
GOL DE ATIYOR
1.91'lik Luyindama, hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan Kongolu duran toplarda yaptığı kafa vuruşlarıyla golle buluşuyor. Luyindama geçen sezon da 4 gol atmayı başarmıştı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Standard Liege'de sezonun ilk yarısındaki 33 maçın 30'unda forma giyen Christian Luyindama, performansıyla göz kamaştırıyor. Kongolu stoper, bu sezon sadece 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giymezken, 2 karşılaşmada ise dinlendirildiği için oynamadı.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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