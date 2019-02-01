Albayrak mesaj verdi
Transfer döneminin en çok eleştirilen ismi G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, biten transferlerin ardından sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.
Transfer döneminin en çok eleştirilen ismi G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, biten transferlerin ardından sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Taraftara adeta "Hallettik" mesajı veren tecrübeli yöneticiye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun şekilde teşekkür etti.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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