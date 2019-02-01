Albayrak mesaj verdi – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Albayrak mesaj verdi

Albayrak mesaj verdi

döneminin en çok eleştirilen ismi G.Saray 2. Başkanı , biten transferlerin ardından fotoğraf paylaştı.

döneminin en çok eleştirilen ismi G.Saray 2. Başkanı , biten transferlerin ardından fotoğraf paylaştı. Taraftara adeta "Hallettik" mesajı veren tecrübeli yöneticiye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun şekilde teşekkür etti.

  1. 1.2.2019
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