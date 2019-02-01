Albayrak mesaj verdi

Transfer döneminin en çok eleştirilen ismi G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, biten transferlerin ardından sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Taraftara adeta "Hallettik" mesajı veren tecrübeli yöneticiye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun şekilde teşekkür etti.