Alanya maçına Alper Ulusoy

Aslan'ın yarın deplasmandaki Alanya maçının hakemi Alper Ulusoy oldu. Sarı-kırmızılıların bu sezon 1-0 kazandığı Erzurum maçına çıkan Ulusoy, kariyerinde toplam 6 Galatasaray maçı yönetti. Cimbom 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 20 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.