Alanya maçına Alper Ulusoy – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Alanya maçına

Alanya maçına Alper Ulusoy

Aslan'ın yarın deplasmandaki Alanya maçının hakemi oldu.

Aslan'ın yarın deplasmandaki Alanya maçının hakemi oldu. Sarı-kırmızılıların bu sezon 1-0 kazandığı maçına çıkan Ulusoy, kariyerinde toplam 6 maçı yönetti. Cimbom 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 20 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

  1. 1.2.2019
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