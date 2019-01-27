Yeni Viking Guidetti – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Yeni Viking Guidetti

Yeni Viking Guidetti

Forvet arayışları bitmek bilmeyen G.Saray’ın Alaves’te forma giyen ile ilgilendiği öne sürüldü. Aslan, 26 yaşındaki santrforu tapusuyla almak istiyor.

döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen herhangi bir golcüye imza attıramayan için yeni bir isim gündeme geldi. Galatasaray adına kuzey ülkelerinde scoutluk yapan eski golcü Elmander'in daha önce önerdiği 'nin yine daha listeye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibi Alaves'te top koşturan 26 yaşındaki santrforun tapusuyla alınmak istediği kaydedildi. Bu sezon Alaves'te 14 maçta sadece 1 asist yapan Guidetti için Elmander, "Kaliteli biri" demişti.

BOLUSPOR MAÇINA YETİŞİYOR
Galatasaray 2. Başkanı , önceki gün takımla 'e gelmemiş, 'da transfer görüşmeleri yapmıştı. Albayrak, dün maçtan 1 saat önce stadyuma geldi. Albayrak'ın yakın çevresine müjdeli haberi verdiği ve "Salı günü evimizde oynayacağımız maçına yeni golcümüz gelecek" dediği öğrenildi. Albayrak'ın nokta atışı yapmak için çok beklediklerini, transfer için çok uğraştığını ifade ettiği ve cep telefonuyla sürekli transfer görüşmelerine dahil olduğu da belirtildi.

FORVET NEREDE?
Galatasaray'ın İzmir'e geldiği kafilede yer almayan ve transfer görüşmelerini İstanbul'da sürdüren 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dün stada maç saatinde geldi. Albayrak stadyuma girerken bir taraftar, "Abdurrahim ağabey nerede, forvet nerede?" diyerek tezahürat yaptı. Albayrak taraftara baş parmağını göstererek selam verdi.

ADA'DAN GELEBİLİR
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Charlie Austin, Southampton'dan ayrılmaya karar verdi. 29 yaşındaki santrforla Galatasaray, ve Wolverhampton'ın ilgilendiği kaydedildi.

TORİNO HAREKATI
İstediği golcüyü bir türlü getiremeyen Galatasaray'ın, bağlantılarını kullandığı ifade edildi. Bu sezon Torino'da 18 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist yapan Simone Zaza için girişim yapıldığı öne sürüldü.

  1. 27.1.2019
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