Semih kulübede başladı, 94’te girdi
Sarı-kırmızılı kulübün, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya, yeni döneminde ilk kez kadroya girdi.
Sarı-kırmızılı kulübün, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya, yeni döneminde ilk kez kadroya girdi. Karşılaşmaya yedek başlayan 27 yaşındaki stoper, 94. dakikada Feghouli'nin yerine girerek kısa bir süre için siftah da yaptı. Semih maç sonrası açıklamasında "Ben her zaman oynayacakmış gibi hazır olacağım. Karar hocamızın" ifadelerini kullandı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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