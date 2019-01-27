Semih kulübede başladı, 94’te girdi – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Semih kulübede başladı, 94’te girdi

Semih kulübede başladı, 94’te girdi

Sarı-kırmızılı kulübün, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan kiraladığı eski futbolcusu , ilk kez kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan kiraladığı eski futbolcusu , ilk kez kadroya girdi. Karşılaşmaya yedek başlayan 27 yaşındaki stoper, 94. dakikada Feghouli'nin yerine girerek kısa bir süre için siftah da yaptı. Semih maç sonrası açıklamasında "Ben her zaman oynayacakmış gibi hazır olacağım. Karar hocamızın" ifadelerini kullandı.

  1. 27.1.2019
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