Rodrigues: Ailem için kabul ettim – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Rodrigues: için kabul ettim

Rodrigues: Ailem için kabul ettim

'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a olan , basınına konuştu.

'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a olan , basınına konuştu. Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. için kabul ettim" dedi.

  1. 27.1.2019
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