Rodrigues: Ailem için kabul ettim
Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu.
Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" dedi.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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