İngiltere’den flaş Wilfred Bony iddiası
Forvet transferini bir-iki gün içinde açıklaması beklenen Cimbom için bir iddia da İngiltere'den geldi.
Forvet transferini bir-iki gün içinde açıklaması beklenen Cimbom için bir iddia da İngiltere'den geldi. Championship ekiplerinden Swansea City'nin menajeri Graham Potter, 30 yaşındaki Fildişili golcüyü Galatasaray ya da Al-Sadd'a transferinin netleşmesi için kadroya almadığını açıkladı.
ALAN BİTTİ Mİ?
Galatsaray'da tam bir yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin Dubai'ye gidip alamadığı Alan Carvalho'da mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Brezilyalı golcü için kulübüne 3.5 milyon euro, oyuncuya ise 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeneceği bildirildi. Alan'ın salı günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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