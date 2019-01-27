İngiltere’den flaş Wilfred Bony iddiası – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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’den flaş Wilfred Bony iddiası

İngiltere’den flaş Wilfred Bony iddiası

Forvet transferini bir-iki gün içinde açıklaması beklenen Cimbom için bir iddia da 'den geldi.

Forvet transferini bir-iki gün içinde açıklaması beklenen Cimbom için bir iddia da 'den geldi. Championship ekiplerinden Swansea City'nin menajeri Graham Potter, 30 yaşındaki Fildişili golcüyü ya da Al-Sadd'a transferinin netleşmesi için kadroya almadığını açıkladı.

ALAN BİTTİ Mİ?
Galatsaray'da tam bir yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin Dubai'ye gidip alamadığı Alan Carvalho'da mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Brezilyalı golcü için kulübüne 3.5 milyon euro, oyuncuya ise 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeneceği bildirildi. Alan'ın salı günü 'a geleceği iddia edildi.

  1. 27.1.2019
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