İki farklı Muslera!

Muslera, 7. dakikada tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı. Marcao'nun geri pasında topu kontrol eden Uruguaylı eldiven, zemine ve kendisine baskı yapan Göztepeli Jerome'a rağmen altıpas içinde çalım atmaya kalktı. Jerome'un bir anda müdahale ettiği meşin yuvarlak soldan auta gitti. Nando, 20. dakikada ise hatasını telafi edercesine kritik bir kurtarışa imza attı. Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Fernando Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı.