İki farklı Muslera!
ı es geçti Nando önce tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı, sonra topu köşeden çıkardı.
Muslera, 7. dakikada tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı. Marcao'nun geri pasında topu kontrol eden Uruguaylı eldiven, zemine ve kendisine baskı yapan Göztepeli Jerome'a rağmen altıpas içinde çalım atmaya kalktı. Jerome'un bir anda müdahale ettiği meşin yuvarlak soldan auta gitti. Nando, 20. dakikada ise hatasını telafi edercesine kritik bir kurtarışa imza attı. Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Fernando Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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