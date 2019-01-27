Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü toplanıyor
27 Ocak 2019, Pazar
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'da olağanüstü toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü toplanıyor

Kulübünde olağanüstü toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantı, saat 16.00'da, Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği ile kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

  1. 27.1.2019 12:42
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