Daha farklı kazanabilirdik
Sarı-kırmızılı takımın sambacısı Fernando, zor bir zeminde galip gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın sambacısı Fernando, zor bir zeminde galip gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Yarıştan kopmamak adına önemli bir engeli geride bıraktıklarının altını çizen tecrübeli orta saha "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik" dedi. Rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığını sözlerine ekleyen Fernando, "Şansın yanımızda olduğu zamanlar da vardı. Artık Alanyaspor maçını düşünmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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