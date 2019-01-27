Daha farklı kazanabilirdik – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Daha farklı kazanabilirdik

Daha farklı kazanabilirdik

Sarı-kırmızılı takımın sambacısı , zor bir zeminde galip gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın sambacısı , zor bir zeminde galip gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Yarıştan kopmamak adına önemli bir engeli geride bıraktıklarının altını çizen tecrübeli orta saha "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik" dedi. Rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığını sözlerine ekleyen Fernando, "Şansın yanımızda olduğu zamanlar da vardı. Artık maçını düşünmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

  1. 27.1.2019
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