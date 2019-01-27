Çamurda puan avı!

Göztepe-Galatasaray maçı ağır koşullar altında oynandı. Gün boyu yağan yağmur maç saatinde de devam ederken drenajın yeterli gelmemesi nedeniyle saha içi suyla kaplandı. Maçın ilerleyen dakikalarında saha zemini iyice ağırlaştı ve çamura döndü. Oyuncular, rakiple olduğu kadar olumsuz saha koşullarına karşı da savaş verdi. Borges kaçırdığı penaltının ardından zemini işaret etti. Frikik atışında topun başına geçen Selçuk vuruşu yaptıktan sonra kaydı ve yere düştü. Ayrıca Henry Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda su birikintileri nedeniyle istediği vuruşları yapamadı.

BİR KEZ İSABET BULDU

Ağır sahada zorlanan Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk isabetli şutu 28. dakikada Onyekuru'dan geldi. Ev sahibi biri isabetli 14 şut atarken, Galatasaray 9 şutta 6 kez kaleyi bulmayı başardı.