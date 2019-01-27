Çamurda puan avı! – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çamurda puan avı!

Çamurda puan avı!

İki takım dün birbirleriyle olduğu kadar yoğun yağmurdan etkilenen zeminle de mücadele etti.

Göztepe-Galatasaray maçı ağır koşullar altında oynandı. Gün boyu yağan yağmur maç saatinde de devam ederken drenajın yeterli gelmemesi nedeniyle saha içi suyla kaplandı. Maçın ilerleyen dakikalarında saha zemini iyice ağırlaştı ve çamura döndü. Oyuncular, rakiple olduğu kadar olumsuz saha koşullarına karşı da savaş verdi. Borges kaçırdığı penaltının ardından zemini işaret etti. Frikik atışında topun başına geçen Selçuk vuruşu yaptıktan sonra kaydı ve yere düştü. Ayrıca kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda su birikintileri nedeniyle istediği vuruşları yapamadı.

BİR KEZ İSABET BULDU
Ağır sahada zorlanan Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk isabetli şutu 28. dakikada Onyekuru'dan geldi. Ev sahibi biri isabetli 14 şut atarken, Galatasaray 9 şutta 6 kez kaleyi bulmayı başardı.

  1. 27.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çamurda puan avı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN