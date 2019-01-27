Çamurda puan avı!
İki takım dün birbirleriyle olduğu kadar yoğun yağmurdan etkilenen zeminle de mücadele etti.
Göztepe-Galatasaray maçı ağır koşullar altında oynandı. Gün boyu yağan yağmur maç saatinde de devam ederken drenajın yeterli gelmemesi nedeniyle saha içi suyla kaplandı. Maçın ilerleyen dakikalarında saha zemini iyice ağırlaştı ve çamura döndü. Oyuncular, rakiple olduğu kadar olumsuz saha koşullarına karşı da savaş verdi. Borges kaçırdığı penaltının ardından zemini işaret etti. Frikik atışında topun başına geçen Selçuk vuruşu yaptıktan sonra kaydı ve yere düştü. Ayrıca Henry Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda su birikintileri nedeniyle istediği vuruşları yapamadı.
BİR KEZ İSABET BULDU
Ağır sahada zorlanan Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk isabetli şutu 28. dakikada Onyekuru'dan geldi. Ev sahibi biri isabetli 14 şut atarken, Galatasaray 9 şutta 6 kez kaleyi bulmayı başardı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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