Serdar Aziz Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'da Serdar Aziz konusu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Terim'in isteğiyle kadro dışı bırakılan oyuncuya, transfer görüşmesi için izin de verilmişti. Hatta alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi konusunda da anlaşma sağlanmıştı. Ancak Serdar'ın Fenerbahçe'ye bonservissiz gitme ihtimali ve gelen tepkiler yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Bunun üzerine Serdar, takımda kalma kararı aldı. Dün bir açıklama yayınlayan Serdar, "Daha fazla kaos ortamına sürüklenmemek için transfer görüşmelerine son verdiğimi, kulübümde çalışmalarıma devam edeceğimi bildirmek isterim" dedi.

"NOTER İÇİN SÖZLEŞMİŞTİK"



Serdar Aziz'in yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

Kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmayı, bir gün dahi sözlü olarak talepte bulunmadım.

Menajerim yurt içinde kulübümden müsaade alarak sadece tek bir kulüp ile görüşmüştür, bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüp de bu müsaadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir.

Yönetıcıler ile birikmiş alacaklarım üstüne bir bedel alacakların da ilave edilmesi halinde sözleşmemin karşılıklı sona erdirilmesi yönünde mutabık kaldık.

Noter için sözleştik ama 1 saat kala iptal edildi. Daha sonra anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını internet sitesinden öğrendim.