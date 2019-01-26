Göztepe - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

- maçının VAR'ı

Göztepe - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 19. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Bornova Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.

  1. 26.1.2019 12:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN