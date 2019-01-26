İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Galatasaray maçı 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak

Galatasaray son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.