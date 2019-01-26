Galatasaray'ın silahı Onyekuru

Galatasaray'da gözler, sezonun ikinci yarısına hat-trick ile başlayan Henry Onyekuru'da olacak. Garry Rodrigues'in satılmasıyla sol kanatta alternatifsiz kalan Nijeryalı yıldız, Ankaragücü karşılaşmasından sonra bu maçta da takımın en önemli kozu olacak. Sarı- kırmızılılarda bu sezon 16'sı Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 maça çıkan Onyekuru, 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin tamamını ligde kaydeden 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, 7'sini Türk Telekom Stadyumu'nda 2'sini Kayseri'ye karşı Kadir Has'ta buldu.