Galatasaray'ın silahı Onyekuru
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'ın silahı Onyekuru

Galatasaray'ın silahı Onyekuru

Ankaragücü’ne hat-trick yapan Onyekuru’dan beklenti büyük.

'da gözler, sezonun ikinci yarısına hat-trick ile başlayan Henry Onyekuru'da olacak. Garry Rodrigues'in satılmasıyla sol kanatta alternatifsiz kalan Nijeryalı yıldız, Ankaragücü karşılaşmasından sonra bu maçta da takımın en önemli kozu olacak. Sarı- kırmızılılarda bu sezon 16'sı , 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i olmak üzere toplam 22 maça çıkan Onyekuru, 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin tamamını ligde kaydeden 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, 7'sini Türk Telekom Stadyumu'nda 2'sini Kayseri'ye karşı Kadir Has'ta buldu.

  1. 26.1.2019
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