Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla deviren Galatasaray, Göztepe karşısında da galibiyeti arayacak. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr olacak...
İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe - Galatasaray maçı 25 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak
Galatasaray son 5 maçı kazandı
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.
İzmir'deki maçlar
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.
Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.
Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
- 25.1.2019 11:34
- Güncelleme: 25.1.2019 11:36
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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