Galatasaray'da varsa yoksa Alan

Çin takımı Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan için uzun süredir temasta olan Galatasaray, son görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Çin temsilcisinin kamp yaptığı Dubai'ye giden sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün de yurda eli boş dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu Brezilyalı'nın transferini askıya alan Aslan'ın tekrar harekete geçeceği öğrenildi.

Felipe Caicedo ile birlikte 29 yaşındaki Sambacı'yı da kadrosuna katmayı hedefleyen Cimbom, menajer krizini de çözecek. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Alan için tüm şartları zorlayacak olan Galatasaray, bu oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro, kulübüne de 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, bu transferi bitirmek için iki ayrı menajere de ödeme yapacak.



BELHANDA'YA İZİN YOK



Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızla ilgili teknik direktör Fatih Terim, kararını net bir şekilde ifade etti. Belhanda'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu.