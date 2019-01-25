Galatasaray'da varsa yoksa Alan
En az iki golcüyü renklerine katmayı hedefleyen Galatasaray, Brezilyalı’dan vazgeçmiyor. Fatih Terim, bu oyuncunun alınması için ısrarcı davranıyor.
Çin takımı Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan için uzun süredir temasta olan Galatasaray, son görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Çin temsilcisinin kamp yaptığı Dubai'ye giden sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün de yurda eli boş dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu Brezilyalı'nın transferini askıya alan Aslan'ın tekrar harekete geçeceği öğrenildi.
Felipe Caicedo ile birlikte 29 yaşındaki Sambacı'yı da kadrosuna katmayı hedefleyen Cimbom, menajer krizini de çözecek. Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Alan için tüm şartları zorlayacak olan Galatasaray, bu oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro, kulübüne de 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yönetim, bu transferi bitirmek için iki ayrı menajere de ödeme yapacak.
BELHANDA'YA İZİN YOK
Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızla ilgili teknik direktör Fatih Terim, kararını net bir şekilde ifade etti. Belhanda'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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