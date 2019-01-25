Galatasaray'da Tetteh beklemede

Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Caicedo ve Alan'da pürüz çıkması halinde 21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon euro'yu gözden çıkardı. Bu paranın yarısının peşin, yarısının da taksitli ödenmek istediği Prag'a iletildi.