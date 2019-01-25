Galatasaray'da Tetteh beklemede
Önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, Ganalı golcü için de temaslarını koruyor.
Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Caicedo ve Alan'da pürüz çıkması halinde 21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon euro'yu gözden çıkardı. Bu paranın yarısının peşin, yarısının da taksitli ödenmek istediği Prag'a iletildi.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'da Tetteh beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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