Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından Göztepe müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak.
85 GÜN SONRA
Teknik Direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.
SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda oynadığı 10 resmi müsabakada 5 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ın oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2
Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 4 - Sivasspor: 2
Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0
Galatasaray: 1 - Keçiörengücü: 1
Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2
Boluspor: 0 - Galatasaray: 1
- 25.1.2019 12:05
- Güncelleme: 25.1.2019 12:24
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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