Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’da 85 gün sonra takımın başında olacak

Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak

Teknik Direktörü , 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak.

'da 'in cezası geçtiğimiz günlerde 'ndaki maçında sona erdi. 'in 11. haftasında Stadyumu'nda oynanan derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki karşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak.

85 GÜN SONRA
Teknik Direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda oynadığı 10 resmi müsabakada 5 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ın oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

: 0 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 1 - : 1
: 1 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 2 - : 2
: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 4 - : 2
Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0
Galatasaray: 1 - Keçiörengücü: 1
Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2
Boluspor: 0 - Galatasaray: 1
  1. 25.1.2019 12:05
  2. Güncelleme: 25.1.2019 12:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’da Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN