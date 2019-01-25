Galatasaray'da Caicedo sesleri

Dubai'den eli boş dönen Galatasaray yönetimi, İtalya'da mutlu sona yaklaştı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Lazio'nun forveti Felipe Caicedo için dün resmen temaslara başladı. 30 yaşındaki golcüye imza attırmayı hedefleyen Aslan, İtalyan kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ekvadorlu oyuncunun transferinde görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar'ın yaptığı öğrenilirken, imzaların atılması an meselesi.



ADIM ADIM İMZAYA



Listede yer alan diğer golcü Babacar için Sassulo'dan olumsuz yanıt alan Galatasaray, Ekvadorlu'nun transferinde somut adımlar attı. Hanedar'ın Caicedo ile İstanbul'a döneceği öğrenilirken, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı iddia edildi. Bu sezon Lazio ile 17 resmi maçta 841 dakika süre alan Caicedo, bu karşılaşmalarda 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Bu arada tecrübeli golcü, İngiltere devi Manchester City'nin de iki sezon formasını giydi.



ARTIK iŞ iMZAYA KALDI



İspanya Ligi'nde Malaga, Levante ve Espanyol formaları giyen Caicedo, burada tam 138 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 kez rakip fileleri havalandıran Ekvadorlu futbolcu, 8 de asist yaptı.



ARTILARI



Duran toplarda tehlikeli.

Savunmaya destek veriyor.

Hücumda pres yapıyor.

Hızlı ve enerjisi bitmiyor.



EKSİLERİ



Agresif yapısı nedeniyle kolay kart görüyor.

Hava toplarında pek etkili değil.

Pas konusunda zayıf.

MİNİ YORUM | KONTRATAĞA YATKIN VE SÜRATLİ - ULAŞ UZUNÖNER



Ekvadorlu futbolcu, Lazio'da çok fazla süre alan bir isim değil. Takımın asıl forveti İmmobile'nin yedeği konumunda. Lazio Teknik Direktörü Simeone İnzaghi'nin çift forvetle sahaya çıktığı bazı maçlarda ilk 11'de kendisine yer buldu. Kontratağa yatkın, süratli bir isim. Bu bağlamda takım arkadaşlarının da pozisyona girmesini sağlayabiliyor. Ancak çok iyi bir bitirici olmaması handikap.