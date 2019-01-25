Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir'e gitti.
Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkan özel uçakla İzmir'e giden Sarı-kırmızılı kafilede, takıma kiralık olarak dönen Semih Kaya da yer aldı
Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."
- 25.1.2019 17:24
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.