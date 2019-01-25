Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
25 Ocak 2019, Cuma
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, maçı için 'e gitti

Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'e gitti.

'ndan saat 16.30'da kalkan özel uçakla 'e giden Sarı-kırmızılı kafilede, takıma kiralık olarak dönen da yer aldı
'ın karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

" Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

  1. 25.1.2019 17:24
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