Serdar Aziz'in sözleşmesi feshediliyor! Fenerbahçe...
24 Ocak 2019, Perşembe
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'in sözleşmesi feshediliyor! ...

Serdar Aziz'in sözleşmesi feshediliyor! Fenerbahçe...

ile sözleşmesini feshi konusunda anlaşmaya varan 'in 'ye bu hafta içinde imza atması bekleniyor.

'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda takımdan gönderilmesine karar verilen Serdar Aziz düğümü bugün çözülüyor. , ısrarla takıma dahil etmek istediği tecrübeli savunmacı konusunda mutlu sona ulaştı...

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  1. 24.1.2019 11:26
  2. Güncelleme: 24.1.2019 11:44
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