Pato transfer kararını verdi! Galatasaray...
24 Ocak 2019, Perşembe
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kararını verdi! ...

Pato transfer kararını verdi! Galatasaray...

Dubai'de Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre ile de bir araya gelen Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerinden zaman istediğini söyledi.

ile baş başa bir saat görüştüklerini kaydeden Albayrak, "Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi.

"TETTEH BURADA!"

Abdurrahim Albayrak, Atatürk Havaalanı'nda, Benjamin Tetteh ile ilgili bir soruya da ilginç bir yanıt verdi. Sparta Prag'ta forma giyen Tetteh'in gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine, "Tetteh burada" ifadesini kullandı. Ancak dün bu oyuncunun, İstanbul'da olup olmadığı anlaşılamadı.

  1. 24.1.2019
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