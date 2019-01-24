Pato transfer kararını verdi! Galatasaray...
Dubai'de Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre Pato ile de bir araya gelen Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerinden zaman istediğini söyledi.
Pato ile baş başa bir saat görüştüklerini kaydeden Albayrak, "Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi.
"TETTEH BURADA!"
Abdurrahim Albayrak, Atatürk Havaalanı'nda, Benjamin Tetteh ile ilgili bir soruya da ilginç bir yanıt verdi. Sparta Prag'ta forma giyen Tetteh'in gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine, "Tetteh burada" ifadesini kullandı. Ancak dün bu oyuncunun, İstanbul'da olup olmadığı anlaşılamadı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Pato transfer kararını verdi! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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