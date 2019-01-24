Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer...
Galatasaray Kulübü, Alan transferinin gerçekleşmemesi üzerine ilginç bir açıklama yaptı.
İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu arayışımız, tüm hızıyla devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır" denildi. Açıklama ile sarı-kırmızılıların, menajerleri kast ettiği yorumları yapıldı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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