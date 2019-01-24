Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer...

İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu arayışımız, tüm hızıyla devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır" denildi. Açıklama ile sarı-kırmızılıların, menajerleri kast ettiği yorumları yapıldı.