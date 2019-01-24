Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer...
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan resmi açıklama geldi! ...

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer...

Kulübü, Alan transferinin gerçekleşmemesi üzerine ilginç bir açıklama yaptı.

sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu arayışımız, tüm hızıyla devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır" denildi. Açıklama ile sarı-kırmızılıların, menajerleri kast ettiği yorumları yapıldı.

  1. 24.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN