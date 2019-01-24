Alan neden gelmedi? İşte transfer krizinin perde arkası...

Sarı-kırmızılı ekip özellikle Alan Carvalho ve Pato üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu iki oyuncudan birisinin İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılırken üzerine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Dubai'ye gitmesi beklentileri yükseltmişti. Ancak dağ fare doğurdu ve Albayrak ile Hanedar dün İstanbul'a eli boş döndü.

"TRANSFER YAPACAĞIZ"

Dün havaalanında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, iki oyuncunun transferinde yol alamadıklarını söyledi. Albayrak, "Hastam olduğu için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Gönül, buraya futbolcu veya futbolcularla dönmek isterdi. Galatasaray transferi yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız" dedi. Bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.

"ALAN iLE ANLAŞMIŞTIK!"

Albayrak: Anlaşma sağlamıştık. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire görüşmeler tıkandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alan'la ilgili yaptıkları görüşmelerin bir anda kesildiğini ifade etti. Brezilyalı golcü ve Dubai'de kamp yapan Guangzhou Evergrande takımı yöneticileriyle görüştüklerini anlatan Albayrak, Alan ve kulübü ile çok önceden anlaşmıştık" dedi.

"Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu" diye sözlerini sürdüren Albayrak, "Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum."

DOĞAN MI ENGELLEDİ?

Alan Carvalho'nun transferinin yatmasının ardından gözler menajer Özkan Doğan'a da çevrildi. Galatasaray yönetiminin 3 ay önce Brezilyalı golcü için yetki verdiği Doğan'ın 3 milyon euro komisyon istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak daha sonra Galatasaray'ın Doğan'ı aradan çıkarmak istediği bu nedenle transferin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

KAVGA ETTİLER!

Menajer Doğan ile Alan arasında tartışma yaşandığı ileri sürüldü... Galatasaray'ın Alan Carvalho transferi suya düşerken dün iddialar havada uçuştu. Life+TV'de konuşan gazeteci Haluk Yürekli, menajer Özkan Doğan ile Alan arasında kavga yaşandığını iddia etti. Yürekli, "Alan transferi için Galatasaray, Özkan Doğan'a yetki veriyor. Ancak daha sonra Dubai'de Özkan Doğan'la Alan arasında kavgaya ramak kalan bir arbede yaşanıyor. Galatasaray eli boş bir şekilde İstanbul'a dönüyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DİNLESELER KAMPA YETİŞİRDİ!"

Dün herkes, Alan Carvalho'nun transferinin gerçekleşmemesinden sorumlu tutulan menajer Özkan Doğan'ı konuşurken Doğan konuşmak için FOTOMAÇ'ı seçti. 3 aydır Alan'ın Galatasaray'a gelmesi için ortakları Alessandro Alberti ve Baki Mercimek ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Doğan, sarı-kırmızılı yöneticilerin, transferin bittiğini düşünerek bir anda Leandro Lima adında menajeri devreye soktuğu kaydetti. Bu durumun da Alan'ın transferden vazgeçmesine yol açtığını anlattı.

"FIFA TALİMATNAMESİ GAYET AÇIK"

Doğan, "Kişiler geçici, camia kalıcıdır. Biz Galatasaray'ın menfaatlerine zarar verecek hiçbir iş yapmadık. Bizi dinleseler Alan, kampın ilk günü Galatasaray formasını giymiş olacaktı" diye konuştu. Herhangi bir kavga durumu olmadığını, 3 milyon euro gibi bir komisyon da konuşmadıklarını belirten Doğan, "FIFA talimatnamesi açık, oyuncunun menajeriyle görüşülmesi gerektiği belirtiliyor" dedi.

GOL MAKİNESİ ALAN! 19 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI

29 yaşındaki Brezilyalı Alan Carvalho, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan 29 yaşındaki yıldız, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi.

TÜRKÇE KONUŞTU

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan Galatasaray ile ilgili paylaşımlarıyla sıcak mesajlar veriyordu. Ayrıca Talisca ile Türkçe konuştuğu video da büyük beğeni almıştı.