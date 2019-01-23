Şampiyonluk alameti mi?
Göztepe maçıyla göreve başlayan ve ikinci yarıda rakibi karşısında şampiyonluğu kucaklayan Terim, yine Göztepe ile işe başlayacak.
İKİ MAÇI DA KAZANDI
Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle önce 7 ardında da 3 maç ceza alan Terim'in uzun cezası nihayet sona erdi. Şimdi gözler Göztepe maçına ve Terim karşılaşma sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. Başarılı teknik adam, geçen sezon oynanan iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.
İKİNCİ TAKIMI
Göztepe'nin Fatih Terim'in başarılı kariyerindeki yeri bu sezonki rastlantılarla sınırlı da değil... Ankaragücü'nün başında teknik direktörlük kariyerine başlayan 65 yaşındaki teknik adam, ardından Göztepe'nin başına geçmiş ve 1989-90 sezonunda İzmir ekibini çalıştırmıştı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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