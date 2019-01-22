Galatasaray'da Terim'siz son maç

Türkiye'nin kupasında heyecan sürüyor... Boluspor ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanması gereken son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. TFF, yeni tarihi 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom'un Yarenler ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı karşılaşma bugün 19.45'te başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Keyifli mücadeleyi ATV naklen ekranlara taşıyacak. Rövanşı 29 Ocak'ta.



10'UN SONU GELDİ

Galatasaray'da bu maçın Fatih Terim için de önemi büyük. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından 10 maç ceza almıştı. Boluspor ile oynanacak kupa karşılaşması İmparator'un tribündeki son maçı olacak. Fatih Terim kupada cezasını tamamlayacak. Hafta sonu Göztepe ile deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.



SON 16 TURUNA NASIL GELDİLER?

Cimbom, kupaya 5. turdan itibaren katıldı. Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kaldı. Boluspor ise 3. turda Payasspor'u, 4. turda Şile Yıldızspor'u, 5. turda ise Van BB'yi saf dışı bırakmayı başardı.



BELHANDA İDMANDA UYARILDI

Cimbom, Boluspor maçı hazırlıklıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Sarı- kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde kupa maçı için 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, zaman zaman sinirine hakim olamayan Younes Belhanda'ya uyarılarda bulundu.