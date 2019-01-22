Galatasaray'da Terim'siz son maç
Aslan geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor maçını bugün oynayacak. Terim’in cezası da sona erecek. Keyifli mücadele HD kalitesiyle ATV’de.
Türkiye'nin kupasında heyecan sürüyor... Boluspor ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanması gereken son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. TFF, yeni tarihi 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom'un Yarenler ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı karşılaşma bugün 19.45'te başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Keyifli mücadeleyi ATV naklen ekranlara taşıyacak. Rövanşı 29 Ocak'ta.
10'UN SONU GELDİ
Galatasaray'da bu maçın Fatih Terim için de önemi büyük. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından 10 maç ceza almıştı. Boluspor ile oynanacak kupa karşılaşması İmparator'un tribündeki son maçı olacak. Fatih Terim kupada cezasını tamamlayacak. Hafta sonu Göztepe ile deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.
SON 16 TURUNA NASIL GELDİLER?
Cimbom, kupaya 5. turdan itibaren katıldı. Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kaldı. Boluspor ise 3. turda Payasspor'u, 4. turda Şile Yıldızspor'u, 5. turda ise Van BB'yi saf dışı bırakmayı başardı.
BELHANDA İDMANDA UYARILDI
Cimbom, Boluspor maçı hazırlıklıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Sarı- kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde kupa maçı için 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, zaman zaman sinirine hakim olamayan Younes Belhanda'ya uyarılarda bulundu.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Galatasaray'da Terim'siz son maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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