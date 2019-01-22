Galatasaray'da Terim'siz son maç
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da Terim'siz son maç

Galatasaray'da Terim'siz son maç

Aslan geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçını bugün oynayacak. Terim’in cezası da sona erecek. Keyifli mücadele HD kalitesiyle ATV’de.

Türkiye'nin kupasında heyecan sürüyor... ile arasında geçtiğimiz hafta oynanması gereken son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. TFF, yeni tarihi 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom'un Yarenler ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı karşılaşma bugün 19.45'te başlayacak. Maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Keyifli mücadeleyi ATV naklen ekranlara taşıyacak. Rövanşı 29 Ocak'ta.

10'UN SONU GELDİ
Galatasaray'da bu maçın için de önemi büyük. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların ardından 10 maç ceza almıştı. Boluspor ile oynanacak kupa karşılaşması İmparator'un tribündeki son maçı olacak. Fatih Terim kupada cezasını tamamlayacak. Hafta sonu ile deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

SON 16 TURUNA NASIL GELDİLER?
Cimbom, kupaya 5. turdan itibaren katıldı. Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kaldı. Boluspor ise 3. turda Payasspor'u, 4. turda Şile Yıldızspor'u, 5. turda ise Van BB'yi saf dışı bırakmayı başardı.

BELHANDA İDMANDA UYARILDI
Cimbom, Boluspor maçı hazırlıklıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Sarı- kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde kupa maçı için 1.5 saat çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, zaman zaman sinirine hakim olamayan Younes 'ya uyarılarda bulundu.

  1. 22.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Terim'siz son maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN