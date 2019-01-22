Balotelli'ye transfer izni çıkmadı
22 Ocak 2019, Salı
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Balotelli'ye transfer izni çıkmadı

Balotelli'ye transfer izni çıkmadı

Türkiye ziyaretleriyle kafa karıştıran Balotelli’nin Marsilya’ya transferi yattı.

Nice, İtalyan golcünün Ligue 1'deki rakiplerinden Marsilya'ya kiralık gitmesine izin vermedi. Nice teknik direktörü Vieira, Balotelli'nin yeni bir kulüp aradığını doğrularken, haberde en ciddi adayın Genoa olduğu vurgulandı.

YUTO TUR ATLADI

Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği , Asya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Gruptan lider çıktıktan sonra dün son 16 maçında S. Arabistan'ı eledi ve çeyrek finalde Vietnam'ın rakibi oldu. Japonya oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

SIRA GÖKAY'DA

maçının son bölümünde oyuna giren Gökay Güney, 19 yaşında ligde siftah yaptı. Ozan Kabak'ı kaybeden teknik ekip altyapıdan Gökay'ı kazanacağını gösterdi. Teknik kadro, kupadaki Bolu maçında Gökay'ı ilk 11'de oynatacak. Savunma ve orta sahada oynayabilen Gökay, hocasının güveninden çok mutlu.

EVİNE DÖN ONYEKURU!

Henry Onyekuru'nun Ankaragücü maçında hat-trick yapması Everton taraftarlarını heyecanlandırdı. İngilizler, 'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncuya, "Evine dön artık. Seni takımda görmek istiyoruz" mesajları yağdırdı.

  1. 22.1.2019
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