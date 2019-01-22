Balotelli'ye transfer izni çıkmadı
Türkiye ziyaretleriyle kafa karıştıran Balotelli’nin Marsilya’ya transferi yattı.
Nice, İtalyan golcünün Ligue 1'deki rakiplerinden Marsilya'ya kiralık gitmesine izin vermedi. Nice teknik direktörü Vieira, Balotelli'nin yeni bir kulüp aradığını doğrularken, haberde en ciddi adayın Genoa olduğu vurgulandı.
YUTO TUR ATLADI
Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Gruptan lider çıktıktan sonra dün son 16 maçında S. Arabistan'ı eledi ve çeyrek finalde Vietnam'ın rakibi oldu. Japonya oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
SIRA GÖKAY'DA
Ankaragücü maçının son bölümünde oyuna giren Gökay Güney, 19 yaşında ligde siftah yaptı. Ozan Kabak'ı kaybeden teknik ekip altyapıdan Gökay'ı kazanacağını gösterdi. Teknik kadro, kupadaki Bolu maçında Gökay'ı ilk 11'de oynatacak. Savunma ve orta sahada oynayabilen Gökay, hocasının güveninden çok mutlu.
EVİNE DÖN ONYEKURU!
Henry Onyekuru'nun Ankaragücü maçında hat-trick yapması Everton taraftarlarını heyecanlandırdı. İngilizler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncuya, "Evine dön artık. Seni takımda görmek istiyoruz" mesajları yağdırdı.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Balotelli'ye transfer izni çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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