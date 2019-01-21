Semih Kaya'dan transfer sonrası ilk mesaj!
Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.
Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.
- 21.1.2019 19:02
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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