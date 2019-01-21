Semih Kaya'dan transfer sonrası ilk mesaj!
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'dan transfer sonrası ilk mesaj!

Semih Kaya'dan transfer sonrası ilk mesaj!

'ın Çekya ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

  1. 21.1.2019 19:02
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