İşte Ozan Kabak'ın sahaya çıkacağı tarih
21 Ocak 2019, Pazartesi
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İşte 'ın sahaya çıkacağı tarih

İşte Ozan Kabak'ın sahaya çıkacağı tarih

Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, 'ın gelecek hafta oynanacak maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle 'dan, ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu için yeni hocası Markus Weinzierl'den de bir açıklama geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan'ın hızlı bir şekilde takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesini umut ettiğini belirterek, 27 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçının kadrosuna 18 yaşındaki oyuncuyu da dahil edebileceğini dile getirdi.
  1. 21.1.2019 15:58
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