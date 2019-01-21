İşte Ozan Kabak'ın sahaya çıkacağı tarih
Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Ozan Kabak'ın gelecek hafta oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
- 21.1.2019 15:58
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ts Olcayı alın kadroya adam kalmadı takımda
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Genç takviyeleri
Toplam 1
Yorum
GÜN GELİR DEVRAN DÖNER EYY!! GS YE KARSI KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN TS...SEN BUNU HAKETTİN HATTA BÜTÜN KULÜPLER BUNU HAKETTİ!!! İNŞALLAH DEVAMI GELİR!!
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
İşte Ozan Kabak'ın sahaya çıkacağı tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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