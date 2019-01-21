Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitti

Süper Lig'deki cezası Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Kupadaki Boluspor maçında tribünde olacak. Göztepe maçında kulübeye inecek.



MARCAO, SERDAR'I UNUTTURDU



Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao ilk maçından alkışı aldı. Sol ayağını raket gibi kullanması taraftarı mest etti. 22 yaşındaki oyuncunun farklı skora rağmen, hep konsantre olması da takdir topladı. Taraftarlar "Kalsın" dedikleri Serdar Aziz'i unuttu.



SAĞDA ÜÇGENİ KURDULAR



Cimbom, haftayı 6-0'lık A.Gücü galibiyetiyle tamamlarken sağ kanat mükemmel şekilde işledi. 4-3-3 şeklinde sahaya dizilen Galatasaray'da sağda birbirlerine yakın oynayan Mariano, Belhanda ve Feghouli maç boyunca doğru üçgenler kurdular.



GALATASARAY, BOLU YOLCUSU



Galatasaray'ın geçen hafta Boluspor ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçı yoğun kar yağını nedeniyle ertelenmişti. TFF, karşılaşmanın tarihini 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom bugün Bolu'ya hareket edecek.