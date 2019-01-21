Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitti
Fatih Terim’e Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 10 maç ceza verilmişti.
Süper Lig'deki cezası Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Kupadaki Boluspor maçında tribünde olacak. Göztepe maçında kulübeye inecek.
MARCAO, SERDAR'I UNUTTURDU
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao ilk maçından alkışı aldı. Sol ayağını raket gibi kullanması taraftarı mest etti. 22 yaşındaki oyuncunun farklı skora rağmen, hep konsantre olması da takdir topladı. Taraftarlar "Kalsın" dedikleri Serdar Aziz'i unuttu.
SAĞDA ÜÇGENİ KURDULAR
Cimbom, haftayı 6-0'lık A.Gücü galibiyetiyle tamamlarken sağ kanat mükemmel şekilde işledi. 4-3-3 şeklinde sahaya dizilen Galatasaray'da sağda birbirlerine yakın oynayan Mariano, Belhanda ve Feghouli maç boyunca doğru üçgenler kurdular.
GALATASARAY, BOLU YOLCUSU
Galatasaray'ın geçen hafta Boluspor ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçı yoğun kar yağını nedeniyle ertelenmişti. TFF, karşılaşmanın tarihini 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom bugün Bolu'ya hareket edecek.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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