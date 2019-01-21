Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitti
23 Nisan 2019, Salı
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'da Fatih Terim'in cezası bitti

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitti

Fatih Terim’e derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 10 maç ceza verilmişti.

'deki cezası Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Kupadaki maçında tribünde olacak. maçında kulübeye inecek.

MARCAO, SERDAR'I UNUTTURDU

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao ilk maçından alkışı aldı. Sol ayağını raket gibi kullanması taraftarı mest etti. 22 yaşındaki oyuncunun farklı skora rağmen, hep konsantre olması da takdir topladı. Taraftarlar "Kalsın" dedikleri 'i unuttu.

SAĞDA ÜÇGENİ KURDULAR

Cimbom, haftayı 6-0'lık A.Gücü galibiyetiyle tamamlarken sağ kanat mükemmel şekilde işledi. 4-3-3 şeklinde sahaya dizilen 'da sağda birbirlerine yakın oynayan Mariano, ve Feghouli maç boyunca doğru üçgenler kurdular.

GALATASARAY, BOLU YOLCUSU

Galatasaray'ın geçen hafta Boluspor ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk ayak maçı yoğun kar yağını nedeniyle ertelenmişti. , karşılaşmanın tarihini 22 Ocak olarak belirlemişti. Cimbom bugün Bolu'ya hareket edecek.

  1. 21.1.2019
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