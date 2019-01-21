Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı!
İtalyan kondisyoner Bartali’nin gelişi hemen farkını gösterdi. Futbolcuların dinamizmi artarken, takımın koşu mesafesi de yükselmeye başladı.
GİRİŞ
Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında fizik kalitesi düşüktü. Devler Ligi'nin en az koşan takımı olan Aslan, Süper Lig'de de sadece 4 ekibi arkasında bırakabilmişti. 60'tan sonra takım duruyordu. Devre arasında kondisyoner Alberto Bartali geldi.
GELİŞME
İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, devre arası kampında farkını gösterdi. Sakatlıkların ve oyundan çabuk düşmenin 'zayıf kas yapısından' olduğunu belirten Bartali futbolcuları kumda çalıştırdı. Florya'daki tesislere de kum döküldü.
SONUÇ
Sarı-kırmızılı ekipte kondisyoner Alberto Bartali'nin etkisi kısa sürede kendini göstermeye başladı. Galatasaray sezonun ilk yarısında ortalama 105.8 kilometre koşuyordu. Bartali'nin iki haftalık sıkı idmanlarının ardından bu rakam Ankaragücü maçında 106.4'e kadar yükseldi. A.Gücü, Aslan'ı fazla zorlamasa da sarı-kırmızılı oyuncuların maçın her anında dinç kalmaları dikkat çekti.
HASAN ŞAŞ NE DEMİŞTİ?
Ankaragücü maçından sonra Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş şu ifadeleri kullanmıştı "Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Liverpool 120 kilometreye yakın koşu mesafelerine yaklaştı. Biz 102 koşuyorduk. Bu seviyelere çıkabilmek için Alberto Bartali ile anlaşmaya vardık"
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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