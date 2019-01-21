Galatasaray evinde bir başka
23 Nisan 2019, Salı
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evinde bir başka

Galatasaray evinde bir başka

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

'in öğrencileri Stadı'ndaki 10 karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Cimbom'da bu sezon gol sevinci yaşayan 13 futbolcunun 8'i (Sinan, Rodrigues, Emre Akbaba, Maicon, Feghouli, Ndiaye, , Linnes) sadece içeride ağları sarstı. Cimbom evinde 29 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

LINNES'TEN TEŞEKKÜR

Ankaragücü maçında oyundan çıkarken 30 bin taraftarın müthiş tezahüratıyla onurlandırdığı Martin Linnes'ten teşekkür geldi. Norveçli futbolcu, "Harika bir galibiyetti. Galatasaray taraftarı beni daha çok çalışmam ve her gün en iyisini yapmam için motive ediyor, enerji veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6-0'LIK SKORA ÖVGÜ YAĞDI

'ın 'in 18. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenmesi Portekiz basınında da yankı buldu. A Bola ve Record, Aslan'ın müthiş bir galibiyet elde ettiğini yazarken, Chaves'ten transfer edilen Marcao'nun da performansıyla taraftarı heyecanlandırdığı belirtildi.


OZAN'IN İLK MAÇI BAYERN'LE

Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak ilk maçına haftaya çıkacak. Stuttgart'ın dün Mainz'a yenildiği maçın kadrosunda bulunmayan 18 yaşındaki oyuncu ilk kez 27 Ocak'ta deplasmanında boy gösterecek. Galatasaray'dan hazır gittiği için dünya devi Bayern'e karşı 11'de olması bekleniyor.

  1. 21.1.2019
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