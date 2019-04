Galatasaray evinde bir başka

Fatih Terim'in öğrencileri Türk Telekom Stadı'ndaki 10 karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Cimbom'da bu sezon gol sevinci yaşayan 13 futbolcunun 8'i (Sinan, Rodrigues, Emre Akbaba, Maicon, Feghouli, Ndiaye, Fernando, Linnes) sadece içeride ağları sarstı. Cimbom evinde 29 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.



LINNES'TEN TEŞEKKÜR



Ankaragücü maçında oyundan çıkarken 30 bin taraftarın müthiş tezahüratıyla onurlandırdığı Martin Linnes'ten teşekkür geldi. Norveçli futbolcu, "Harika bir galibiyetti. Galatasaray taraftarı beni daha çok çalışmam ve her gün en iyisini yapmam için motive ediyor, enerji veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



6-0'LIK SKORA ÖVGÜ YAĞDI



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenmesi Portekiz basınında da yankı buldu. A Bola ve Record, Aslan'ın müthiş bir galibiyet elde ettiğini yazarken, Chaves'ten transfer edilen Marcao'nun da performansıyla taraftarı heyecanlandırdığı belirtildi.



OZAN'IN İLK MAÇI BAYERN'LE



Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak ilk maçına haftaya çıkacak. Stuttgart'ın dün Mainz'a yenildiği maçın kadrosunda bulunmayan 18 yaşındaki oyuncu ilk kez 27 Ocak'ta Bayern Münih deplasmanında boy gösterecek. Galatasaray'dan hazır gittiği için dünya devi Bayern'e karşı 11'de olması bekleniyor.