Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

HEYECAN DORUKTA

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak. 15 Ocak'ta oynanması gereken fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak Salı gününe ertelenen maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarın akşam Bolu'da oynanacak ve hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Boluspor - Galatasaray maçı saat 19:45'te başlayacak. Mücadelenin rövanş maçı ise 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.



Henry Onyekuru'nun MKE Ankaragücü maçında attığı golden sonraki sevinci

GALATASARAY'DA EMRE AKBABA NAGATOMO EREN DERDİYOK VE SERDAR AZİZ YOK

Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da 4 futbolcu kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz yarın sahada olamayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR ŞÖYLE

Yarın:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (ASPOR)

19.45 Boluspor-Galatasaray (ATV)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (ASPOR)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (ASPOR)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (A2)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (ASPOR)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (ASPOR)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (A2)



Galatasaraylı fubolcular tribünleri selamlarken...

