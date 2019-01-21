Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı yarın akşam oynanacak. Peki Boluspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Cevabı haberimizde...
HEYECAN DORUKTA
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak. 15 Ocak'ta oynanması gereken fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak Salı gününe ertelenen maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Yarın akşam Bolu'da oynanacak ve hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Boluspor - Galatasaray maçı saat 19:45'te başlayacak. Mücadelenin rövanş maçı ise 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
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GALATASARAY'DA EMRE AKBABA NAGATOMO EREN DERDİYOK VE SERDAR AZİZ YOK
Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da 4 futbolcu kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz yarın sahada olamayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR ŞÖYLE
Yarın:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (ASPOR)
19.45 Boluspor-Galatasaray (ATV)
23 Ocak Çarşamba:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (ASPOR)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (ASPOR)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (A2)
24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (ASPOR)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (ASPOR)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (A2)
Galatasaraylı fubolcular tribünleri selamlarken...
- 21.1.2019 13:50
- Güncelleme: 21.1.2019 13:51
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
Toplam 1
Yorum
SALİH HER FUTBOLCU MUHAKKAK Kİ ALIŞIK OLDUĞU MEVKİDE DAHA FAYDALI OLACAKTIR. ONYEKURU BUNU BİZLERE BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ.
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Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuk bi takım bulabılse kendıne
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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