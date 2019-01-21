Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
21 Ocak 2019, Pazartesi
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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

son 16 turu ilk maçında geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen - maçı yarın akşam oynanacak. Peki Boluspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Cevabı haberimizde...

HEYECAN DORUKTA
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında 'la deplasmanda karşılaşacak. 15 Ocak'ta oynanması gereken fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak Salı gününe ertelenen maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Yarın akşam Bolu'da oynanacak ve hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği Boluspor - Galatasaray maçı saat 19:45'te başlayacak. Mücadelenin rövanş maçı ise 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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GALATASARAY'DA EMRE AKBABA NAGATOMO EREN DERDİYOK VE SERDAR AZİZ YOK
Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak 'da 4 futbolcu kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz yarın sahada olamayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR ŞÖYLE

Yarın:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (ASPOR)
19.45 Boluspor-Galatasaray (ATV)

23 Ocak Çarşamba:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (ASPOR)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (ASPOR)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (A2)

24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (ASPOR)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (ASPOR)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (A2)

Galatasaraylı fubolcular tribünleri selamlarken...

  1. 21.1.2019 13:50
  2. Güncelleme: 21.1.2019 13:51
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