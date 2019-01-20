Nuri Şahin’den Ozan’a destek
Yıllardır Almanya'da top koşturan Nuri Şahin, Ozan Kabak'a 'hoş geldin' dedi.
Yıllardır Almanya'da top koşturan Nuri Şahin, Ozan Kabak'a 'hoş geldin' dedi. Twitter'dan Ozan'a, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış" dedi. Ozan ise, "Hoş bulduk Nuri Abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim" diye cevapladı.
ÖZALAN: ONUR DUYDUM
Ozan Kabak, 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olunca eski futbolcu Alpay Özalan'ın 'transfer olan en pahalı stoper' unvanını aldı. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olan Özalan, transfer için, "Onur duydum" dedi.
- 20.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Nuri Şahin’den Ozan’a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.