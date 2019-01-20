Nuri Şahin’den Ozan’a destek

Yıllardır Almanya'da top koşturan Nuri Şahin, Ozan Kabak'a 'hoş geldin' dedi. Twitter'dan Ozan'a, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış" dedi. Ozan ise, "Hoş bulduk Nuri Abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim" diye cevapladı.



ÖZALAN: ONUR DUYDUM

Ozan Kabak, 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olunca eski futbolcu Alpay Özalan'ın 'transfer olan en pahalı stoper' unvanını aldı. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olan Özalan, transfer için, "Onur duydum" dedi.





