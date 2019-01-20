Nuri Şahin’den Ozan’a destek – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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’den Ozan’a destek

Nuri Şahin’den Ozan’a destek

Yıllardır 'da top koşturan , 'a 'hoş geldin' dedi.

Yıllardır 'da top koşturan , 'a 'hoş geldin' dedi. Twitter'dan Ozan'a, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış" dedi. Ozan ise, "Hoş bulduk Nuri Abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim" diye cevapladı.

ÖZALAN: ONUR DUYDUM
Ozan Kabak, 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a olunca eski futbolcu Alpay Özalan'ın 'transfer olan en pahalı stoper' unvanını aldı. Şimdi Milletvekili olan Özalan, transfer için, "Onur duydum" dedi.



  1. 20.1.2019
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