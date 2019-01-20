Ne de olsa Aslan
20 Ocak 2019, Pazar
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Ne de olsa

Ne de olsa Aslan

G.Saray’ın, ’daki son kurbanı Ankaragücü oldu Rakibine şans tanımayan Terim’in öğrencileri, evindeki son 29 maçta yenilmedi, 24 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Stadı'ndan çıkış yok... , geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da taraftarları önünde rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki son yenilgisini 2016-17 sezonunun son haftasında 'ya karşı alan , o karşılaşmadan sonra oynadığı maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Son olarak dün akşam Ankaragücü'nü farklı geçen 'in öğrencileri, yenilmezlik serisini tam 29 karşılaşmaya çıkardı.

EN İYİSİ ONLAR
Taraftarı önünde oynadığı son 29 Lig maçında 24 galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Tribünlerin de desteğiyle rakiplerine kabus yaşatan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezlik serisini en uzun sürdüren takım olmayı başardı. Ayrıca Galatasaray, bu sezon da iç saha performansıyla rakiplerine solladı. Telekom'daki 10. maçında 6. galibiyetini alan Cimbom, maç fazlasıyla en iyi iç saha performansına sahip oldu.

NDİAYE'YE TAM PUAN
Günün başarılı isimlerinden biri Ndiaye oldu. Aslan'ın yıldızı, 21. dakikada Onyekuru'nun golünde asisti yapan Senegalli orta saha, skoru da belirleyen isim oldu, 86'da skoru 6-0'a getirdi.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Cezası devam eden Fatih Terim'in yokluğunda 7. lig maçına çıkan G.Saray, 3. galibiyetini elde etti. Levent Şahin ile 'nın başında olduğu Aslan, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.

ÇİLE BİTİYOR
derbisinden sonra 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim geri sayıma geçti. Ankaragücü karşısında cezasının 9. maçını geride bırakan Terim, 22 Ocak'ta ile oynanacak kupa müsabakasında cezasını tamamlayacak. İmparator, ligin 19. haftasındaki karşılaşmasında kulübedeki yerini alacak.

  1. 20.1.2019
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