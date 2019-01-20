Ne de olsa Aslan
G.Saray’ın, Türk Telekom’daki son kurbanı Ankaragücü oldu Rakibine şans tanımayan Terim’in öğrencileri, evindeki son 29 maçta yenilmedi, 24 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Türk Telekom Stadı'ndan çıkış yok... Galatasaray, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da taraftarları önünde rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki son yenilgisini 2016-17 sezonunun son haftasında Kasımpaşa'ya karşı alan Aslan, o karşılaşmadan sonra oynadığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Son olarak dün akşam Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Terim'in öğrencileri, yenilmezlik serisini tam 29 karşılaşmaya çıkardı.
EN İYİSİ ONLAR
Taraftarı önünde oynadığı son 29 Lig maçında 24 galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Tribünlerin de desteğiyle rakiplerine kabus yaşatan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezlik serisini en uzun sürdüren takım olmayı başardı. Ayrıca Galatasaray, bu sezon da iç saha performansıyla rakiplerine solladı. Telekom'daki 10. maçında 6. galibiyetini alan Cimbom, maç fazlasıyla en iyi iç saha performansına sahip oldu.
NDİAYE'YE TAM PUAN
Günün başarılı isimlerinden biri Ndiaye oldu. Aslan'ın yıldızı, 21. dakikada Onyekuru'nun golünde asisti yapan Senegalli orta saha, skoru da belirleyen isim oldu, 86'da skoru 6-0'a getirdi.
ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Cezası devam eden Fatih Terim'in yokluğunda 7. lig maçına çıkan G.Saray, 3. galibiyetini elde etti. Levent Şahin ile Ümit Davala'nın başında olduğu Aslan, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.
ÇİLE BİTİYOR
Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim geri sayıma geçti. Ankaragücü karşısında cezasının 9. maçını geride bırakan Terim, 22 Ocak'ta Boluspor ile oynanacak kupa müsabakasında cezasını tamamlayacak. İmparator, ligin 19. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında kulübedeki yerini alacak.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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