Nagatomo’dan destek – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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Nagatomo’dan destek

Nagatomo’dan destek

Ülkesi ile 'nda mücadele eden ve takımdan uzak kalan , takım arkadaşlarına destek mesajı yolladı.

Ülkesi ile 'nda mücadele eden ve takımdan uzak kalan , takım arkadaşlarına destek mesajı yolladı. Japon bek, takımına başarılar dilerken "İyi şanslar 'a" dedi.

  1. 20.1.2019
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