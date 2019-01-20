Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım

Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lukas Haraslin hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın hücum hattına yapılması planlanan transfer için 'in onay verdiği listede yer alan Haraslin, hesbından bayraklı bir paylaşımda bulundu.

Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ses getirirken Cimbom'la alakalı bir transfer mesajı olarak yorumlandı.

22 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu daha önce bir röportajında sarı kırmızılı ekiple ilgili olarak konuşmuş ve ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.

İşte Lukas Haraslin'in sosyal medyadaki paylaşımı...

  1. 20.1.2019 20:27
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