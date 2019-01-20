Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lukas Haraslin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın hücum hattına yapılması planlanan transfer için Fatih Terim'in onay verdiği listede yer alan Haraslin, sosyal medya hesbından Türkiye bayraklı bir paylaşımda bulundu.
Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede ses getirirken Cimbom'la alakalı bir transfer mesajı olarak yorumlandı.
22 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu daha önce bir röportajında sarı kırmızılı ekiple ilgili olarak konuşmuş ve ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.
İşte Lukas Haraslin'in sosyal medyadaki paylaşımı...
- 20.1.2019 20:27
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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