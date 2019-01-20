Forvet yok gol çok!

Galatasaray ikinci yarıya flaş bir başlangıç yaptı. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'i gönderme kararı alan, Garry Rodrigues'i Al İttihad, Ozan Kabak'ı ise Stuttgart'a satan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederek gücünden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Forvet transferi yapılamaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Cimbom'da Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru attıkları gollerle dikkat çekti.



DİKKATLER TRABZON'DA

Eren'in yokluğunda forvette görev yapan Sinan 2, Nijeryalı futbolcu ise 3 golle yıldızlaştı. Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen Sinan, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında golleriyle öne çıkarken ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. Aslan, Ankaragücü'nü yenerek ligde maç fazlayla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler Başakşehir'in bugün deplasmanda Trabzon ile yapacağı maça çevrildi.

Savaş ÇORLU



İSPANYOL BASINI EN İYİSİ G.SARAY

İspanyol Marca gazetesi, en iyi takımları seçerken yapılan ankette Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray çıktı. 415 bin oyun kullanıldığı ankette sarı-kırmızılı takıma yüzde 58 oy çıktı. Fenerbahçe yüzde 24 oy ile ikinci sırada yer alırken onu yüzde 18 oyla Beşiktaş takip etti.



ALTIN SARAY

Ligin 3. haftasında Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, Ankaragücü'ne de aynı tarifeyi uyguladı.



FORVET TRANSFERİ RAFA KALKMIŞTIR

Galatasaray'ın forvet transferini gerçekleştirememesi ve Sinan Gümüş'ün attığı goller sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'da konuyla ilgili birçok mesaj paylaşılırken Sinan'a övgülerin yanı sıra attığı gollerin ardından forvet transferinin kapandığı yorumları yapıldı.



İşte öne çıkan tweet'lerden bazıları:

* Sinan Gümüş'ün gol atmasıyla birlikte an itibariyle forvet transferi rafa kaldırılmıştır. Geçmiş olsun. @TheEmre1905

* Sinan Gümüş'ün gücünü kim 109 çıkardı!? @Melihizm_

* Sinan Gümüş gol atıyorsa, şampiyonluk geliyor demektir. @aslandergi

* Sinan Gümüş <\#62> Falcao konu tartışmaya kapalıdır. @ncaniiiii

* Sinan Gümüş sen muhteşem bir detaysın. @dilaralardaglar



TÜRKIYE DOĞUMLU OYUNCU YOKTU

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı 11'inde Türkiye doğumlu hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Serdar Aziz ile yolları ayırma kararı alan ve Ozan'ı da Stuttgart'a gönderen sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan tek Türk Sinan Gümüş'tü. Ancak o da Almanya doğumlu... Galatasaray'ın 11'ine Brezilyalılar damga vurdu.



TARAFTAR İSYANDA:

Galatasaray'ın forvet alamaması atv'nin ünlü 'Kim milyoner olmak ister" isimli yarışmasına da uyarlandı.



Golcü nerede!

Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor transferinin gerçekleşmemesine dün akşamki maçta tepki gösterdi. Sarıkırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.



ALBAYRAK'TAN TAMAM İŞARETİ

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarın "Forvet istiyoruz" tezahüratına "Tamam" işareti yaptı.

