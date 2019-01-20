Forvet gelecek
20 Ocak 2019, Pazar
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Forvet gelecek

Forvet gelecek

, “Yönetim çalışıyor transferleri bekliyoruz” dedi.

'in yardımcısı , dün kulübedeydi. Şaş, transferle ilgili müjdeli haberler verdi. Genç hoca, "12 yabancımız var. Çok hassas bir dönem. Yönetim de, biz de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Biz forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Forvet transferi biterse savunmaya da birisi gelecek" şeklinde konuştu. Şaş, maçına farklı bir kadro ile çıkacaklarını da dile getirdi.
  1. 20.1.2019
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