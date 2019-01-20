Feghouli’ye teklif – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Feghouli’ye teklif

Feghouli’ye teklif

'dan 'i eden ekibi Al-İttihad, daha sonra 'ya kanca atmıştı.

'dan 'i eden ekibi Al-İttihad, daha sonra 'ya kanca atmıştı. Ancak teknik direktör 'in bırakmadığı Belhanda'da umduğunu bulamayan 'in ekibi gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti. Feghouli'ye yıllık 4.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Al-İttihad'ın Galatasaray'a ne kadar önerdiği ise öğrenilemedi. Feghouli geçen sezon sarı- kırmızılılara 4.5 milyon euro'ya gelmişti ve yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor.

  1. 20.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Feghouli’ye teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN