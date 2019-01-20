Feghouli’ye teklif
Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, daha sonra Belhanda'ya kanca atmıştı.
Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, daha sonra Belhanda'ya kanca atmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bırakmadığı Belhanda'da umduğunu bulamayan Slaven Bilic'in ekibi gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti. Feghouli'ye yıllık 4.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Al-İttihad'ın Galatasaray'a ne kadar önerdiği ise öğrenilemedi. Feghouli geçen sezon sarı- kırmızılılara 4.5 milyon euro'ya gelmişti ve yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Feghouli’ye teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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