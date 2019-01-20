Dikmen unutulmadı
20 Ocak 2019, Pazar
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Dikmen unutulmadı

Dikmen unutulmadı

taraftar grubunun merhum lideri mezarı başında anıldı.

taraftar grubunun merhum lideri mezarı başında anıldı. Hem sarı-kırmızılı hem de Ankaragücü taraftarlarının gittiği mezarda dua okutuldu. Hasdal Mezarlığı'nda buluşan iki taraftar grubu ardından maçı izlemek için TT Stadı'na hareketlendi.
  1. 20.1.2019
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