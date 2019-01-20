Derbide zafer Galatasaray’ın
20 Ocak 2019, Pazar
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Derbide zafer ’ın

Derbide zafer Galatasaray’ın

'nin 14. haftasındaki 'a konuk olan , rakibine set vermedi.

'nin 14. haftasındaki 'a konuk olan , rakibine set vermedi. Sarı-kırmızılılar, 25-23, 25-15 ve 25- 17'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. Dişi Aslanlar, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8. mağlubiyetini aldı.
  1. 20.1.2019
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