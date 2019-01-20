Atınca kazanıyor
20 Ocak 2019, Pazar
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Atınca kazanıyor

Atınca kazanıyor

Rodrigues’in satılmasıyla solda alternatifsiz kalan Onyekuru, hat-trick yaptı. , ’nın toplam 9 gol attığı 5 maçın tamamını aldı.

'ın Garry Rodrigues'i sattıktan sonra sol kanatta tek kalan , gollerini sıralamaya devam ediyor. SÜPER Lig'in ilk yarısında 6 kez fileleri sarsan sol bek bunlardan 2'sini 17. haftada 'da oynanan karşılaşmasında kaydetmişti. ONYEKURU, dün akşam Ankaragücü'ne 3 gol atarak takımın farka koşmasında büyük rol oynadı. 21. dakikada Badou Ndiaye'nin nefis pasında harika bir dikine koşu yapan 21 yaşındaki yıldız, müthiş bir plaseyle kaleci Altay'ı çaresiz bıraktı. İkinci yarıda da 2 kez fileleri sarsan Onyekuru, bu sezon 'ye 1 (1-0), Alanya'ya 1 (6-0), 'ye 2 (3-0) ve 'a 2 (4-2) gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı. GALATASARAY, Onyekuru'nun ligde gol attığı 5 maçın tamamını kazandı.

Onyekuru, bu sezon attığı 9 golün 7'sini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. Nijeryalı yıldız, sadece Kayseri deplasmanında 2 gol attı.

'SOLDA ÇOK RAHATIM'
Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı Henry Onyekuru, şöyle konuştu: Hocam beni nerede oynatırsa oynatsın elimden geleni yapıyorum. Garry buradayken daha çok sağdaydım, şimdi biraz daha sola geçtim. Tabii ki rahat ettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol kanat.
  1. 20.1.2019
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