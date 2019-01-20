390 üye berat aldı

Galatasaray Spor Kulübü'ne yeni üyeler, Berat Töreni'ne Galatasaray Lisesi'nde katıldı. Törende Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 391 yeni üye adayı arasında bulunan Halil İbrahim Ünver'in acı kaybı nedeniyle 390 yen, üye beratlarını alarak Galatasaray ailesine katıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, taraftarlığın 4 ana unsuru olarak; aidiyet, sadakat, sahiplenme ve vefa hislerine vurgu yaptı.