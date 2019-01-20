390 üye berat aldı – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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390 üye berat aldı

390 üye berat aldı

'ne yeni üyeler, 'ne Galatasaray Lisesi'nde katıldı.

'ne yeni üyeler, 'ne Galatasaray Lisesi'nde katıldı. Törende Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 391 yeni üye adayı arasında bulunan Halil İbrahim Ünver'in acı kaybı nedeniyle 390 yen, üye beratlarını alarak Galatasaray ailesine katıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, taraftarlığın 4 ana unsuru olarak; aidiyet, sadakat, sahiplenme ve vefa hislerine vurgu yaptı.

  1. 20.1.2019
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