390 üye berat aldı
Galatasaray Spor Kulübü'ne yeni üyeler, Berat Töreni'ne Galatasaray Lisesi'nde katıldı.
Galatasaray Spor Kulübü'ne yeni üyeler, Berat Töreni'ne Galatasaray Lisesi'nde katıldı. Törende Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 391 yeni üye adayı arasında bulunan Halil İbrahim Ünver'in acı kaybı nedeniyle 390 yen, üye beratlarını alarak Galatasaray ailesine katıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, taraftarlığın 4 ana unsuru olarak; aidiyet, sadakat, sahiplenme ve vefa hislerine vurgu yaptı.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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