Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı

Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

'in 18. haftasında evinde karşılaştığı 'nü 6-0'lık skorla mağlup eden 'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.
  1. 19.1.2019 21:30
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