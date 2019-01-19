Ozan Kabak 'en'ler listesinde!

İşte Ozan Kabak'ın Türk futbol tarihine geçtiği konular;

Ozan, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında Cengiz Ünder ve Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu...



Galatasaray'ın yurt dışına sattığı futbolcular içinde en fazla bonservis bedeli kazandığı 4. oyuncu (Ndiaye, Bruma, Arda) oldu.



Stuttgart, 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferini Ozan Kabak'ı alarak yaptı.



"OZAN KABAK BAYERN'E GİTMEYECEK"



Stuttgart Sportif Direktörü Michael Reschke Ozan Tufan'ı Avrupa'nın devlerinden elinden kaptıklarını iddia etti. Reschke; "Ozan tanınmış Avrupa kulüplerinden gelen pek çok teklife rağmen, VfB lehine karar vermesinden çok memnunuz" dedi. Bu arada Kicker'in iddia ettiği, "Bayen'in Ozan'ın bir sonraki satış hakkında payı olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

"DIŞARIDAN AHKAM KESMEK KOLAY"



Stuttgart'a transferi öncesi Ozan Kabak'ın sözleşmesine '7.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli' konulması büyük tartışma yaratmıştı. Eleştirilerle ilgili eski İdari Menajer Cenk Ergün konuşurken, "Ozan daha önceden Avrupa takımlarının radarlarına girmişti. O dönem şartları içinde Ozan yurtdışını istiyordu. O maddeyi koyarken, sözleşmeyi yenilerken böyle bir anlaşma yaptık. Dışarıdan ahkam kesmek romantikliktir" ifadesini kullandı.



TELLES'TEN 3.3 MİLYON EURO



Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışıyla 20 milyon euro'luk bir girdi sağlayan Galatasaray'a Alex Telles müjdesi... Porto'nun ekonomik sıkıntılar nedeniyle 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini reddedemeyeceği belirtildi. Atletico Madrid'in Telles'i 40 milyon euro'ya alması halinde Galatasaray 3 milyon 350 bin euro daha alacak.



SIRA GELDİ FEGHOULI'YE



Arka arkaya yıldızlarını satan Galatasaray'da Sofiane Feghouli için de Çin ve Arabistan'dan teklifler olduğu belirtildi. Arabistan basınında yer alan haberde, Cezayirli oyuncunun takımdan ayrılmaya yakın olduğu öne sürüldü. Feghouli, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.