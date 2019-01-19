Galatasaray'dan dertli açılış

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray bugün evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'ndaki maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. İki takım da devre arasını 'huzurlu' geçirmedi. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok satış listesine konulmuştu. İlk 11 oyuncularından Garry Rodrigues, Al İttihad'a satılırken, İmparator'un "Kalmalı" dediği Ozan Kabak da 12 milyon euro karşılığı Stuttgart'a gönderildi. İlk 11'den 4 isim eksildi.



FATİH TERİM MOTİVE EDİYOR



Sarı-kırmızılılar stopere Marcao, sol beke de Emre Taşdemir ile takviye yaptı. Bafetimbi Gomis gittiğinden beri forvetin gelmemesi moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim oyuncularına Ankaragücü maçının önemini anlatıyor. 'Konsantrasyon' diyerek yola çıkan İmparator, bu mücadeleden mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Ankaragücü cephesi de sıkıntılı. Teknik direktör Bayram Bektaş istifa etti. Lanre Kehinde, Erdem Şen, Anton Pustila ve Youness Mokhtar da takımdan ayrıldı.



EVİNDE KAYBETMİYOR



Cimbom, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı. Sarıkırmızılılar iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunda Kasımpaşa karşısında almıştı. O tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki 28 lig maçının 23'ünü kazandı, 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.



SEMiH KAYA FLORYA'DA



Galatasaray'ın Sparta Prag'dan Semih Kaya yuvasına döndü. 6 aylığına bedelsiz kiralanan oyuncu dün Florya'ya geldi. Semih'in lisansı Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.



BELHANDA SINIRDA



Galatasaray Anrkaragücü maçı öncesi Younes Belhanda sarı kart sınırında. Faslı yıldız bugün kart görürse Göztepe'ye karşı yok. Bu arada Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda olan Yuto Nagatomo da kadroda yer almıyor. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de satış listesinde.